Taggia, perde il controllo dell’auto sulla superstrada e finisce su tre vetture in sosta

Taggia. Ha perso il controllo della propria auto ed è carambolata contro tre vetture in sosta: è successo in serata a una donna che stava guidando in fondo alla superstrada. Per motivi ancora da ricostruire, l’automobilista, di circa 40 anni, è finita contro le auto parcheggiate, ferendosi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento maturano con il personale sanitario. Stabilizzata sul posto, la donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Borea in codice giallo di media gravità.