Taggia. Ieri si è svolto il primo appuntamento dei corsi di formazione per le volontarie del Punto donna.

Si è parlato del Codice rosso e delle novità che questa legge, introdotta da un anno, ha portato sul tema della violenza di genere.

Il corso ha visto protagonista come relatrice l’avvocato Loredana Modaffari e la presenza del dottoressa Martina Gandolfo, coordinatrice del Centro provinciale antiviolenza. Non mancava la presidente del consiglio comunale con delega alle pari opportunità Laura Cane.

Divise in otto incontri, le lezioni in programma garantiranno alle volontarie conoscenze tecniche fornite loro da professionisti del settore per una formazione a titolo gratuito.

Durante le altre giornate formative verranno affrontati temi importanti come i problemi legati alla nutrizione, all’isolamento degli anziani, alla violenza di genere, al rapporto genitori/figli.

I corsi si tengono presso la sala polivalente del Comune di Taggia.