Taggia, asilo nido rimane chiuso. L’annuncio del Comune a pochi giorni dalla prevista riapertura

Taggia. L’asilo nido comunale “Il Girotondo” di Arma per ora rimane chiuso. La struttura, la cui apertura era prevista per lunedì prossimo 7 settembre, non sarà operativa per un periodo ancora imprecisato.

A quanto sembra, inoltre, il Comune tabiese avrebbe comunicato solo oggi ai genitori (a pochi giorni dalla data di prevista inizio attività) il disagio, senza però specificare il perché della decisione. Solo dopo che, una madre, ha espresso il suo disappunto tramite un post su una pagina social cittadina, l’amministrazione Conio si è fatta sentire.

Lo ha fatto tramite l’assessore Barbara Dumarte che, commentando l’intervento su Facebook, spiega: «In questo particolare momento per noi è assolutamente necessario garantire la tutela della salute degli operatori e soprattutto dei bambini e delle loro famiglie perché c’è ancora troppa incertezza rispetto ai protocolli da applicare. Il Comitato Tecnico Scientifico sui servizi 0-6 deve ancora esprimersi e si attendono ancora indicazioni su troppi aspetti fondamentali per garantire un servizio sicuro e a tutela dei piccoli ospiti.Stiamo lavorando per riorganizzare il servizio d’infanzia affinché ci siano benefici maggiori per le famiglie sotto ogni punto di vista. Vorremmo ampliare la fascia oraria di apertura giornaliera, incrementare i posti disponibili, ampliare anche il calendario educativo garantendo un servizio sempre aperto, ma per fare queste variazioni è necessario ridefinire tutto l’assetto con grande responsabilità e senso civico».

Se, nel testo scritto dalla Dumarte, la parola “covid” o “coronavirus” non appare mai, risulterebbe però chiaro come l’edifico scolastico non sia propriamente a posto con le nuove regole di distanziamento e quant’altro dettato dalle normative anti-contagio.