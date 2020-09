Sviluppo economico, in Liguria chiusi con più di 500 domande i bandi digitalizzazione e sanificazione “Nuovi codici Ateco”

Genova. Si sono chiusi con 552 domande per una richiesta di contributi superiore ai 2,9 milioni di euro i due bandi regionali dedicati alla digitalizzazione e alla sanificazione delle attività economiche che, per regole europee precedenti all’emergenza Covid, non avevano potuto partecipare alle precedenti misure attivate.

Si ricorda che le agevolazioni, riservate ai nuovi codici Ateco (tra cui commercio all’ingrosso, tour operator, agenzie di viaggio, tassisti), consentivano l’implementazione della dotazione tecnologica dell’attività o interventi di adeguamento degli spazi lavoro alle misure di sicurezza anti-Covid, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto a copertura del 60% dell’investimento.

L’ottimo risultato, segue le precedenti misure attivate dall’assessorato allo Sviluppo economico di Regione Liguria durante la fase emergenziale, rientranti nell’azione 3.1.1 del Por Fesr Liguria 2014-2020, che avevano riscontrato l’interesse di oltre 5.500 imprese, con più di 24 milioni di euro di richieste soddisfatte.