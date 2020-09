Sviluppo di micro e piccole imprese, Confartigianato: «101 candidati consiglieri alle prossime regionali firmano #NextLiguria»

Genova. #NextLiguria, il documento di Confartigianato contenente le proposte per una Liguria “a misura di micro impresa”, ha raccolto le firme di ben 101 candidati consiglieri alle prossime elezioni regionali.

Elaborato ascoltando la voce delle imprese liguri, sulla base delle loro esigenze e richieste, #NextLiguria elenca una serie di obiettivi, tradotti in proposte e azioni concrete, per sostenere e rilanciare le 123 mila micro e piccole realtà del territorio ligure: si tratta del 99,6% del tessuto produttivo della nostra regione. Sei i macro-temi affrontati: microimprese al centro; fisco, incentivi, credito e pagamenti; competitività; burocrazia; formazione e lavoro; infrastrutture, ambiente, trasporti ed energia.

Dopo la firma dei candidati alla presidenza della Regione Liguria Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa Presidente, Europa Verde, Demos Democrazia Solidale, Centro Democratico, Sansa Presidente Partito Democratico, Articolo Uno, Linea Condivisa – Sinistra Per Sansa, Movimento 5 Stelle), Giovanni Toti (Lista Giorgia Meloni Per Toti Fratelli D’Italia Liguria Udc, Lista Forza Italia Berlusconi – Liguria Popolare, Lega Liguria Salvini, Cambiamo Con Toti Presidente), Aristide Fausto Massardo (Massardo Presidente, Psi, PiùEuropa, Italia Viva), Alice Salvatore (ilBuonsenso) hanno firmato il documento anche 43 candidati consiglieri per la provincia di Genova, 13 per la provincia di Imperia, 26 per Savona e 19 per La Spezia.

Con la sottoscrizione delle proposte, i candidati si sono impegnati, qualora fossero eletti, a lavorare per il raggiungimento dei vari obiettivi contenuti in #NextLiguria, trasformando così in azioni concrete quanto indicato da Confartigianato Liguria.

«Il fatto che così tanti candidati abbiano sottoscritto le nostre proposte è per le nostre piccole imprese e per la nostra associazione un risultato importante – dice Giancarlo Grasso, presidente di Confartigianato Liguria

– Ma il vero lavoro inizia ora, con una verifica costante di ciò che verrà fatto dai nuovi amministratori regionali nei prossimi cinque anni. Saremo ancora una volta a fianco delle nostre micro e piccole imprese artigiane e ci sarà sempre piena disponibilità a collaborare per costruire insieme una Liguria nuova, più efficiente, più produttiva e più competitiva».

Il documento completo con le proposte di Confartigianato per le imprese a “valore artigiano”: Proposte legislatura 2020-2025

L’elenco completo dei sottoscrittori: Candidati Consiglieri Regione 2020-2025_sottoscrittori

L’infografica dei sottoscrittori: Candidati_sottoscrittori_regione_liguria_2020_2025