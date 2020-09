Imperia. In visita a una delle tante sale prove e di incisione presenti nella nostra provincia, con il consigliere Giovanni Montanaro ( attivo sul panorama locale della musica dal vivo), il candidato Luigi Sappa “Ginetto” ha ribadito che il rilancio turistico passa anche attraverso il settore degli spettacoli e musica live. Solo in provincia di Imperia conta tra musicisti, DJ, artisti, operatori del settore audio luci, più di un migliaio di unità.

Molti di più se si considerano le associazioni che organizzano eventi o festival e i locali che ospitano spettacoli live, che in questi anni per via delle norme sempre più restrittive si sono ridotti drasticamente. Questo è un settore importante fatto di tante persone del quale in questi ultimi anni poco ci si è interessati a livello politico. Sappa ribadisce il suo impegno a portare in regione le stanze di questo settore.

Foto 3 di 3





Montanaro afferma: «Questi 2 anni di militanza in Polis (associazione civica culturale e politica di cui Sappa è presidente) con Ginetto ho trattato temi importanti tra cui la musica live, sostengo che avere una persona competente ed autorevole in rappresentanza del nostro territorio è fondamentale. Il pensiero più sottile, più pericoloso dell’antipolitica al momento delle elezioni è diventato la ricerca del candidato giovane a discapito del più esperto e preparato. Il voto politico deve essere pensato come ad un investimento ragionato per il futuro.

Io sono un giovane consigliere comunale, e come nella mia professione e nell’attività musicale che svolgo ho sempre cercato e cerco ancora oggi di imparare da quelli più esperti, dai migliori. Secondo me Ginetto Sappa è il miglior candidato da votare. D’altronde i Rolling Stones continuano a suonare alla grande da oltre 40 anni, dai quali ancora oggi si impara».