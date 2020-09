Genova. Quasi due terzi del consiglio regionale (19 seggi su trenta) condannati per truffa ai danni dello Stato. Tra loro ci sono anche gli imperiesi Alessio Saso e Gabriele Saldo. Il processo è quello per le cosiddette “spese pazze” in Regione.

Durante la legislatura 2005/2010 loro ed altri 17 consiglieri avrebbero, secondo la sentenza di primo grado, fatto un utilizzo illecito delle “palanche” pubbliche.

Le richieste del pm, il sostituto procuratore Massimo Terrile sono state tutte accolte dal collegio giudicante. Insomma, con gli euro destinati all’attività politica del Consiglio Regionale, i condannati, si sarebbero comprati e pagati un po’ di tutto, tranne quello che dovevano con quei soldi.

Fondamentalmente le tasse del cittadino sarebbero state usate per superfluo e bella vita. L’accusa al dibattimento in Tribunale aveva citato, con tanto di scontrini e ricevute: bottiglie di vino, pranzi al ristorante e soggiorni in albergo, senza farsi mancare Dvd e gadget vari, sempre ottenuti “strisciando la carta di credito della Regione”.

Queste le condanne: Michele Boffa (Pd) 19 mesi e dieci giorni, Ezio Chiesa (Pd) 17 mesi e dieci giorni, Luigi Cola (Pd) 20 mesi, Giacomo Conti (Rifondazione)19 mesi, Gino Garibaldi (Forza Italia) 20 mesi, Antonino Miceli (Pd) 17 mesi e dieci giorni, Cristina Morelli (Verdi) due anni, Luigi Morgillo (Fi) 18 mesi e dieci giorni, Minella Mosca (Pd) 14 mesi, Vincenzo Nesci (Rifondazione) due anni, Pietro Oliva (Fi) 18 mesi e dieci giorni, Franco Orsi (Fi) 18 mesi e dieci giorni, Gianni Plinio (Alleanza Nazionale) 13 mesi e venti giorni, Matteo Rosso (Fi) 13 mesi, Gabriele Saldo (Fi) 16 mesi, Alessio Saso (Fi) 23 mesi, Carlo Vasconi (Verdi) 16 mesi, Vito Vattuone (Pd) 15 mesi e venti giorni, Moreno Veschi 13 mesi.

