Sorteggiati i calendari di serie D, la Sanremese comincia in casa con la Lavagnese

Sanremo. Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato i calendari della stagione 2020/21 di serie D che prenderà il via il prossimo 27 settembre 2020 per concludersi il 16 maggio 2021.

La Sanremese Calcio comincia domenica prossima in casa con la Lavagnese; sette giorni dopo trasferta con l’Arconatese, poi di nuovo al Comunale contro la Castellanzese. Questi gli impegni dei biancoazzurri nelle prime tre giornate.

Ma eccole tutte nel dettaglio:

1° GIORNATA: Sanremese – Lavagnese

2° GIORNATA: Arconatese – Sanremese

3° GIORNATA: Sanremese – Castellanzese

4° GIORNATA: Gozzano – Sanremese

5° GIORNATA: Sanremese – Borgosesia

6° GIORNATA: Saluzzo – Sanremese

7° GIORNATA: Sanremese – Derthona

8° GIORNATA: Bra – Sanremese

9° GIORNATA: Sanremese – Pont Donnaz Honearnadevancon

10° GIORNATA: Città di Varese – Sanremese

11° GIORNATA: Sanremese – Caronnese

12° GIORNATA: Sestri Levante – Sanremese

13° GIORNATA: Sanremese – Folgore Caratese

14° GIORNATA: Imperia – Sanremese

15° GIORNATA: Sanremese – Vado

16° GIORNATA: Fossano – Sanremese

17° GIORNATA: Sanremese – Casale

18° GIORNATA: Sanremese – Legnano

19° GIORNATA: Chieri – Sanremese

Il girone di andata terminerà il 10 gennaio. Un solo turno infrasettimanale per tutti i gironi fissato per il 2 dicembre, l’11° giornata, la 13° per i gironi A e C. Per quest’ultimi due campionati a venti squadre sono previsti altri quattro turni infrasettimanali, due nel 2020 e altrettanti nel 2021, l’andata e ritorno della 3° e dell’8° giornata: il 7 ottobre, il 4 novembre, il 27 gennaio e il 24 febbraio.

Per le festività natalizie la 15° giornata (la 17° per i gironi A e C) è anticipata dal 27 al 23 dicembre mentre la 16° (18° per A e C) è posticipata dal 3 al 6 gennaio. Stesso discorso per la domenica di Pasqua, l’11° di ritorno (la 13° per A e C) è anticipata da domenica 4 a giovedì 1° aprile.

Il 14 marzo tutto il campionato osserverà un turno di riposo per la partecipazione della Rappresentativa D alla Viareggio Cup. Fino al 24 ottobre le gare inizieranno alle 15, dal 25 ottobre al 27 marzo prenderanno il via alle 14.30, dal 28 marzo all’8 maggio alle 15, dal 9 maggio fino alla fine della stagione il calcio d’inizio è fissato alle 16.