Imperia. Sono stati una quindicina, nell’arco della mattinata, gli interventi dei Vigili del Fuoco dei tre distaccamenti della provincia di Imperia per i danni causati dalle impetuose raffiche di vento che sferzano sul Ponente Ligure.

I pompieri sono intervenuti per alberi pericolanti, insegne, cornicioni e persiane abbattuti dal vento.

Partendo dal capoluogo di provincia, si segnala un albero pericolante in via Delbecchi. Tragedia sfiorata in via Bonfante, nel pieno centro di Oneglia, dove una persiana è caduta in strada dopo che il vento l’aveva sradicata da un serramento: fortunatamente il crollo non ha provocato feriti.

I Vigili del Fuoco del distaccamento maturano sono intervenuti in via Romolo, a Sanremo per una pensilina, con lastre in ardesia, resa pericolosa dal forte vento. Interventi anche in via Volturno, per la caduta di alcuni intonaci e in strada carrozzabile San Pietro, dove le raffiche hanno abbattuto un palo della Telecom.

Sempre a Sanremo, il vento ha causato la rottura di alcuni cupolini sul tetto del Mercato dei Fiori. «La ditta appaltatrice, presente sul posto, ha preso visione del problema ma, proprio a causa del forte vento, non può intervenire nell’immediatezza – si legge in una nota giunta da Palazzo Bellevue -. Su disposizione del dirigente del settore, si comunica che le attività delle associazioni sportive nell’area delle palestre sono sospese sino alla fine dei lavori di rimozione e sostituzione della copertura». Proprio in questi giorni sono in corso le operazioni di rifacimento delle coperture del tetto, per le quali l’amministrazione comunale ha investito circa 600 mila euro.

A Bordighera, invece, i pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza l’insegna dell’ospedale Saint Charles, che rischiava di finire al suolo.

Problemi anche a Ventimiglia per intonaci pericolanti segnalati in via Tenda.