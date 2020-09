Sanremo. Parte battezzata dalla presenza di tantissimi sindaci imperiesi e dagli imprenditori la campagna per il rinnovo della presidenza della Confcommercio provinciale. Ad annunciare la propria candidatura è Maurizio Zoccarato che questa sera dal Glam Restaurant ha lanciato l’idea di rinnovare, in maniera trasparente e partecipata, la governance dell’importante associazione di categoria che conta oltre 1800 iscritti.

A rispondere all’appello lanciato dall’ex primo cittadino della Città dei Fiori sono stati molti sindaci, tra i quali quello matuziano Alberto Biancheri, Gaetano Scullino di Ventimiglia (ex collega di partito di Zoccarato in Forza Italia), così come Vittorio Ingenito (Bordighera), Armando Biasi (Vallecrosia), Mario Conio (Taggia), Giorgio Giuffra (Riva Ligure), Marcello Pallini (Santo Stefano al Mare). E poi presenti tutti i presidenti delle varie sezioni locali della Confcommercio, a partire dal cittadino Andrea Di Baldassare.

A portare il loro sostegno anche tanti associati della rete d’impresa Sanremo On, il cui presidente, Roberto Berio, ha affiancato Zoccarato in quello che sembra essere un nuovo patto tra le due realtà del mondo del commercio. Tra i partecipanti alla serata anche il patron di Unogas Energia Walter Lagorio.

«Ringrazio tutti i presenti, i commercianti, i sindaci di tutta la provincia. Perché questo incontro? Per essere trasparenti, alla luce del sole. A gennaio di quest’anno il nostro presidente Enrico Lupi ha annunciato che non si ricandiderà alla presidenza della Confcommercio provinciale. Nell’arco di questi mesi ci siamo incontrati parecchie volte sia con i responsabili territoriali che con tanti amici dell’associazione, iniziando un percorso che deve portare alla Confcommercio del 2021 che sia in grado i traghettarci oltre il covid», ha spiegato Zoccarato.

«Non è un percorso in contrapposizione a qualcuno – ha continuato l’ex sindaco – è un nuovo percorso a partire dal 2021 in avanti. Il presidente in carica ha fatto un grandissimo lavoro in questi 40 anni. Ho voluto qui i sindaci per dire che questa non è una partita per fare politica, ma per portare questa associazione a un livello tale da essere da aiuto ai nostri amministratori per permettere loro di far meglio».

«Voglio tranquillizzare chi in queste ore ha fatto delle telefonate per dire di non partecipare all’evento di stasera. Stia tranquillo Pilati – ha chiosato Zoccarato – non è nostra intenzione spostare la sede di Confcommercio da Imperia a Sanremo. La nostra idea è tutt’altra. Dobbiamo superare tutte le contrapposizioni, a partire da quella inesistente con Sanremo On. Troppe volte ci siamo divisi, ora è il tempo dell’unione».

