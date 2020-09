Sanremo. Dal 14 settembre ripartono tutti i corsi di Indomita che anche quest’anno si presenterà al suo pubblico con innovazioni e novità.

Sport per tutti, dai più piccini ai più grandi, nel pieno rispetto delle normative e linee guida anticovid. Le attività che verranno svolte saranno principalmente kickboxing/k1, muay thai e functional training, con la caratteristica del differenziamento dei corsi in base all’età, livello e obiettivi.

«Come sempre guardiamo con particolare attenzione il mondo dei più piccini – spiega il direttore tecnico della palestra Indomita – che cercheremo di inserirli nel percorso delle Arti Marziali insegnandogli rispetto, lealtà, disciplina marziale, autocontrollo, autostima e molto altro, tutto con la garanzia di imparare un fantastico sport divertendosi. Guardiamo con molta attenzione l’emergenza sanitaria di cui tutti siamo a conoscenza e come sempre siamo aggiornati e attrezzati per fronteggiare tutte le misure di sicurezza, igienizzazione, sanificazione, e monitoraggio. Abbiamo molto a cuore la sicurezza dei nostri Atleti. Inoltre abbiamo, come promesso, eseguito dei lavori di ristrutturazione e ampliamento spazi con aggiunta di attrezzature per il vostro allenamento».

La palestra Indomita è in Corso Inglesi 214. Per ulteriori informazioni visitate la pagina Facebook oppure su Whatsapp cliccando sul link https://wa.me/message/VU2QYNKSPWGTM1