Si scaldano i motori dell’Hat Sanremo-Sestriere, partenza da Portosole

Sanremo. Si scaldano i motori dell’Hardalpitour – Hat Sanremo-Sestriere. La dodicesima edizione dell’evento di mototurismo lungo le strade bianche di Liguria e Piemonte partirà venerdì 4 settembre per concludersi domenica 6.

Tre giornate che animeranno Sanremo con appassionati di adventouring provenienti da ogni parte di Europa e che rappresentano un’interessante opportunità per gli esercizi commerciali locali. Basti pensare che in virtù del successo delle edizioni passate la ricaduta economica sui territori percorsi è stata valutata in circa 350.000 euro, tra pernottamenti in alberghi, pranzi, pedaggi e carburanti.

Punto di incontro e centro delle attività nelle giornate di venerdì e sabato sarà Portosole. L’approdo turistico ospiterà l’Hat Village con il palco, la partenza e gli stand dei numerosi partner della manifestazione, accogliendo, sempre nel rispetto della normativa sanitaria vigente, il raduno dei protagonisti.

Come spiega l’organizzatore Corrado Capra di Over2000Riders: «L’emergenza coronavirus ci ha obbligati a procedere con modifiche strutturali. In particolare, l’affluenza di pubblico all’area di Portosole sarà contingentata e comunque ridotta rispetto agli anni passati. Inoltre, il limite massimo di partecipanti è stato limitato a 350».

Dalla prima edizione, infatti, gli iscritti all’Hardalpitour è esponenzialmente cresciuto, passando dai 15 del 2009 ai 470 del 2019, anno in cui hanno partecipato 280 appassionati stranieri provenienti da 18 nazioni europee diverse. «Anche quest’anno – sottolinea Capra – gli stranieri rappresentano la fetta più grande dei partecipanti, arrivando all’80%».

Come di consueto, gli appassionati di adventouring potranno intraprendere tre percorsi che saranno differenziati per lunghezza e difficoltà.

La versione Extreme, con posti limitati a 100 partecipanti, partirà il venerdì notte e terminerà, in contemporanea con le versioni Classic e Discovery, a Sestriere la domenica pomeriggio. Un vero viaggio della durata di circa 40-42 ore, su un percorso di circa 900 km che i piloti percorreranno in autonomia, potendo contare sulle capacità e risorse del gruppo, e potendo usufruire del supporto logistico dei punti di ristoro indicati e da un punto di sosta/riposo al coperto.

La versione Vintage partirà il sabato mattina da Sestriere e terminerà il sabato sera a Cuneo, in sincronia con il passaggio delle altre tre versioni.

La versione Discovery della dodicesima edizione della Hardalpitour durerà due giorni e sarà possibile parteciparvi sia singolarmente sia in gruppi di due. Il percorso del primo giorno coinciderà con quello della Classic, con arrivo il sabato sera a Cuneo. La ripartenza avrà luogo la domenica mattina su parte del percorso della Classic, con arrivo a Sestriere il pomeriggio della domenica, insieme gli altri partecipanti. È l’occasione adatta a chi si vuole avvicinarsi per la prima volta a questo mondo e vuole vivere l’atmosfera del viaggio senza l’impegno della guida per 24 ore consecutive.

Ogni team sarà composto al massimo da 3 persone.