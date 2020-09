Show case del duo Robin al Festival di Sanremo 2021

Sanremo. Il duo Robin parte con un nuovo progetto: un tour Mondadori Store per tutta l’Italia con gli autori del libro Felicità che appoggiano il loro progetto discografico e canteranno un brano dedicato a Papa Francesco.

In occasione del Festival di Sanremo 2021 il duo si presenterà al pubblico con uno show case insieme ai Big della Canzone italiana. A settembre 2020 hanno ricevuto infatti il “Premio Area Stampa 360”, per il brano “Ci Basta il Mare” che li porterà in promozione con questo libro in tutta Italia e appunto in occasione del “Festival di Sanremo 2021”.

Oggi, il 14 settembre, esce il terzo singolo del duo ‘ROBIN’ che porta il titolo ‘La Direzione dell’amore’, è sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. Un brano intimo che cerca di far emergere la voglia di amarsi, di essere in grado di saper scegliere, davanti ad un bivio, quale direzione prendere. Quante volte rimaniamo nello stesso posto perché il nuovo ci fa paura. Quante volte ci siamo accontentati di un amore pur di non restare soli. La direzione dell’amore, a volte, è proprio quella dove ad aspettarci dall’altra parte ci siamo noi e basta.

Antonino Milli nato a Taranto, si avvicina alla musica fin da bambino partecipando alle selezioni dello zecchino d’oro e prendendo parte a cori ecclesiastici. In seguito entra a far parte come frontman di due cover band (MODA’, MUSE). Il percorso si arricchisce nell’ambito del musical prendendo parte nei panni di Benvolio nella rivisitazione in chiave rock del ROMEO E GIULIETTA.

Pasquale Pisicoli nato a Matera, cresciuto a Gravina in Puglia. Amante dell’arte in generale scrive la sua prima canzone a 15 anni usando una chitarra e delle pentole come batteria registrando il tutto su una musicassetta. Col passare degli anni continua a scrivere canzoni e a conservarle nel cassetto per dedicarsi ad un’altra arte, quella della danza, dove trova molte soddisfazioni lavorative. Nel 2014 conosce Antonino durante la produzione di un musical, dove debutta come cantante. Decide di far ascoltare i suoi brani ad Antonino e di farli cantare in diversi concorsi, riscontrando pareri positivi dalle giurie e ricevendo premi della critica e podio in classifica.