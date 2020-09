Settembre Musicale Imperiese, ripartono le attività del Centro Studi Musicali Gaetano Amadeo

Imperia. Dopo una pausa forzata, saranno due i concerti di inaugurazione che riavvieranno con entusiasmo e in assoluta sicurezza le attività culturali e didattiche del Centro Studi Musicali G. Amadeo.

«I protagonisti di queste esibizioni saranno docenti e allievi del nostro Centro Studi – dice il dottor Francesco Vatteone – felici di condividere le emozioni del fare musica con un pubblico presente in sala, dopo un lungo periodo di virtualità e distanza».

«Più in dettaglio – continua il responsabile del Centro – il primo concerto previsto per il giorno 4 settembre alle 21.15 presso l’Oratorio di S. Caterina in Via S. Maurizio ad Imperia Porto Maurizio, vedrà esibirsi il duo violino-pianoforte dei maestri Alfondo Moretta (docente della scuola di musica del Centro) e Nicola Giribaldi, in un repertorio classico/romantico di grande coinvolgimento emotivo. Precederanno il concerto gli interventi musicali di due allievi del M° Moretta, Irene Geranio e Gabriele Orsogna.

Il successivo, previsto nel medesimo luogo e alla stessa ora per il giorno 10 settembre, vedrà protagonista il Coro Giovanile Erio Tripodi diretto dalla professoressa Roberta Garrione (docente dei corsi di musica per l’infanzia) con l’accompagnamento al pianoforte del M° Massimo Dal Prà. Si tratta di un ensemble vocale noto per essersi distinto in numerosi concerti in Italia e in Francia, composto da giovani cantori provenienti da tutto il ponente ligure.

Tengo a precisare che entrambi i concerti sono ad ingresso libero e si svolgeranno nel rispetto delle vigenti normative anti covid. Per questi due concerti un sentito ringraziamento va alla Confraternita di S. Caterina che ci ospita nel bellissimo oratorio».

Prosegue Vatteone: «Vorrei anche mettere in evidenza la collaborazione del nostro centro con altre associazioni e circoli. A tale proposito ricordo due eventi: quello del 5 settembre alle 21.15 in Piazza Antica dell’Ospizio ad Oneglia che vede un intervento musicale dell’ ensemble Note Pizzicate dirette dal M° Manuel Merlo e quello del 6 settembre presso il sagrato della Chiesa Parrocchiale di Costa d’Oneglia alle 21.15 con l’esibizione del duo chitarra e percussione dei maestri Manuel Merlo e Maurizio Pettigiani.

Per coloro che fossero interessati ai corsi di musica da noi organizzati presso la sede delle Opere Parrocchiali di Via Verdi 14, è consultabile il sito web www.centrostudimusicaligaetanoamadeo.it o è possibile rivolgersi alla segretaria Annamaria al n. 333-5784548. Vi aspettiamo numerosi».