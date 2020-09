Serie D, Sanremese inserita nel girone A. Mister Bifini: «I ragazzi sono carichi, vediamo dove riusciamo ad arrivare»

Sanremo. Sanremese nel girone A. Dopo le dichiarazioni del direttore generale Pino Fava, ecco il commento del mister della prima squadra Alessio Bifini: «Di questi tempi – spiega il tecnico – è difficile fare pronostici: si corre il rischio di fare brutta figura. Dico solo che la Sanremese sarà una squadra fastidiosa, ce la giocheremo con tutti.

Nel girone ci sono diversi derby, varie squadre che possono ambire alla vittoria finale, tra cui sicuramente il Legnano, come ha detto il direttore Fava. Noi lavoriamo a fari spenti e vediamo dove riusciamo ad arrivare con umiltà e determinazione, senza lasciare nulla di intentato.

Come interpreto il fatto che non ci siano squadre toscane nel nostro raggruppamento? Beh, vuol dire che ci metterò più tempo la domenica sera a tornare a casa… (ride ndr). Battute a parte, non vediamo l’ora di cominciare. I ragazzi sono carichi: dopo un’estate di attesa e di allenamenti congiunti abbiamo fame di calcio vero».