Serie D, mister Bifini: «Darò il massimo per portare in alto la Sanremese»

Sanremo. «Ringrazio tutti per l’accoglienza ricevuta – commenta mister Alessio Bifini – questa piazza mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere come uomo e sono molto contento di essere di nuovo a Sanremo».

«Ora però bisogna mettere da parte il Bifini calciatore: sono qui nelle vesti di allenatore e darò il massimo per portare in alto la Sanremese. Non mi piace fare proclami: garantisco il massimo impegno da parte di tutti in ogni circostanza. Sono molto contento di come abbiamo lavorato durante il precampionato. I ragazzi non si sono mai risparmiati e hanno tenuto alta la concentrazione. Sono convinto che lasceranno il campo sempre con la maglietta sudata. Mi auguro di ricreare l’entusiasmo e la stessa sinergia che si respirava in città quando da giocatore abbiamo vinto il campionato di D e siamo stati promossi in C/2. In questo senso i risultati positivi saranno la medicina migliore» – dice Bifini durante la presentazione ufficiale della Sanremese.