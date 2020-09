Sanremo. Ancora lavori nelle scuole comunali volti alla messa in sicurezza degli edifici. I prossimi a partire saranno quelli per l’adeguamento alle normative antincendio della Rubino di via Dante Alighieri.

La giunta Biancheri, infatti, ha approvato la scorsa settimana il progetto esecutivo redatto dall’ingegner Simone Di Marcoberardino che prevede interventi sostanziali nell’ordine di 250 mila euro. I lavori si rendono necessari viste le gravi carenze sia sotto il profilo dell’antincendio che della impermeabilizzazione di alcuni locali, in particolare nelle mensa scolastica, dove, a causa delle condizioni del marciapiede presente al primo piano, si verificano in caso di pioggia copiose infiltrazioni.

Foto 2 di 2



I lavori, già inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche e finanziati, dovranno essere appaltati nel corso delle prossime settimane. Qualora l’intervento dovesse essere realizzato con urgenza nel corso dell’anno scolastico, è prevista la suddivisione in due lotti per ridurre i disagi. Al termine delle opere, l’edificio diverrà finalmente idoneo per ricevere il certificato di prevenzioni incendi.

Di recente, sempre alla Rubino, l’amministrazione aveva portato a termine la sostituzione dei pavimenti delle aule e delle palestre, oltre ad aver rifatto la cucina.

«Io direi che i lavori potranno iniziare a febbraio, marzo, e ci auguriamo vengano realizzati nel più breve tempo possibile, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella. L’obiettivo di fare molto velocemente, per creare i minori disagi possibili. Cercheremo di trovare quelle precauzioni e quei metodi di lavori che consentano la convivenza delle attività didattiche e quelle del cantiere».