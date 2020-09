Scuola, Toti: «Buon senso delle Regioni ha fatto fare passo avanti al paese verso la normalità»

Genova. «Ancora una volta il buon senso e l’impegno delle Regioni hanno fatto fare un passo avanti al Paese verso il ritorno alla normalità. Poco fa è stato raggiunto l’accordo con il Governo che prevede i limiti di affollamento dei mezzi pubblici in vista della riapertura della scuola. Sia treni sia autobus viaggeranno all’80% della capienza, ovviamente con obbligo di mascherina a bordo.

Ciò consentirà di garantire il trasporto per tutti. Ora il Governo si impegni a trovare risorse aggiuntive per il trasporto pubblico locale, già in grave sofferenza per i mesi di stop.

A chi mi chiede se non era meglio votare prima della riapertura delle scuole dico: certo!Lo abbiamo detto per mesi insieme a tutti gli altri Presidenti di tutti i colori politici, ma il Governo ha scelto diversamente. E ora è giusto che i ragazzi tornino in aula senza ulteriori rinvii che pagherebbero solo le famiglie», così scrive il presidente Giovanni Toti sulla sua pagina facebook.