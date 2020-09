Sanremo. Si apre con le prove d’Orchestra l’anno scolastico dell’Associazione “Scuola di Musica Città di Sanremo”.

In occasione delle prove della Giovane Orchestra della Riviera dei fiori “Note Libere” (domenica 13 settembre, domenica 20 settembre, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre dalle ore 15.30 alle 19.30 presso la sede di Piazza Cassini 12 di Sanremo), sarà possibile incontrare i docenti dell’Associazione “Scuola di Musica Città di Sanremo” e ricevere informazioni sulle attività della Scuola e dell’Orchestra “Note Libere”.

Questi i Corsi proposti per l’anno scolastico 2019-20:

Corso d’Orchestra: Giovane Orchestra della Riviera dei fiori “Note Libere”

Corsi di strumento musicale: Pianoforte, Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso, Chitarra, Mandolino, Flauto, Clarinetto, Oboe, Fagotto, Saxofono, Tromba, Corno, Trombone, Basso Tuba, Percussioni, Batteria, Canto

Laboratori collettivi: Violino, Pianoforte, Educazione al ritmo

Incontri di orientamento musicale

Materie teoriche

L’Associazione “Scuola di Musica Città di Sanremo”, in collaborazione con l’Associazione “Note Libere – Giovane Orchestra della Riviera dei fiori” e l’Associazione culturale “Corpo bandistico Città di Sanremo”, si propone come portavoce di un’iniziativa ambiziosa e innovativa in materia di politica culturale ed educativa: l’attività d’Orchestra come fulcro di una Scuola di apprendimento musicale individuale. Il Progetto Giovane Orchestra della Riviera dei fiori “Note Libere”, espressione dinamica di una costante crescita strumentale, viene proposto come possibile collaborazione a tutte le Scuole musicali presenti sul territorio affinché, in un’ottica di impegno volontario e gratuito, si vogliano cercare obiettivi comuni di sviluppo delle potenzialità dei propri allievi. In tal senso l’Associazione “Scuola di Musica Città di Sanremo” si rende disponibile a collaborare con le Scuole musicali accogliendo come preparatori dell’Orchestra Giovanile tutti gli insegnanti di strumento che possano essere interessati ad inserire loro allievi all’interno del gruppo orchestrale, dando ampia visibilità alla Scuola che partecipa al Progetto.

Attualmente la Scuola, mentre inaugura il nuovo anno scolastico, è contemporaneamente in fase di conclusione con gli ultimi esami di certificazioni nella sessione autunnale presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova.

Quest’estate l’Orchestra d’Archi “Note Libere” ha tenuto un Concerto a Sanremo e un Concerto a Cipressa. Nel mese di ottobre sarà impegnata, sempre nella stessa formazione, in diversi Concerti a Sanremo, Imperia e Pieve di Teco.

Per informazioni: