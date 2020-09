Ventimiglia. Un gruppo di mamme, i cui figli frequentano la Scuola dell’Infanzia di Bevera, ci scrivono per far conoscere quello che sta succedendo e quello che non è stato fatto alla scuola dei loro bambini.

«Come comunicatoci dalle maestre, per le prime settimane di scuola i nostri figli passeranno le giornate nel cortile, privo di qualsiasi opera che li possa riparare dal sole, per permettere il corretto inserimento dei nuovi bambini ed evitare assembramenti come da disposizioni vigenti.

I nostri bambini trascorreranno quindi parecchie ore al giorno fuori sotto il sole, ancora forte, correndo e sudando con il rischio concreto di accaldarsi e prendere i primi malanni per i quali saranno poi costretti a rimanere a casa.

Già a giugno 2019, quindi in un periodo pre-covid, avevamo chiesto al Comune l’installazione di un telo per riparare dal sole i nostri bambini ma, nonostante un sopralluogo avvenuto da parte del geometra Nocito, nulla è stato installato fino ad oggi.

Sia il sindaco che il vice sono al corrente degli interventi che abbiamo già più volte richiesto ma né loro né l’assessore Riolfo sono mai intervenuti quindi nulla è mai stato fatto anche se la richiesta originale è stata fatta ormai un anno e mezzo fa!

Ci è stato chiesto di pazientare e ci è anche stato detto che comunque un telo potrebbe volare via, ma se i lavori fossero stati fatti con tutti i criteri già a suo tempo, non ci troveremmo oggi in questa situazione» – fanno sapere le mamme degli alunni della Scuola dell’Infanzia di Bevera.