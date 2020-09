Scomparsa di Mimmo Cammareri, il cordoglio dell’Associazione Allenatori della provincia di Imperia

Imperia. Messaggio di condoglianze e cordoglio dall’Associazione Allenatori della provincia di Imperia per il decesso di Domenico “Mimmo” Cammareri, allenatore storico del Ventimiglia Calcio, ha allenato per decenni intere generazioni di piccoli calciatori granata, ha vinto campionati e ha plasmato giocatori che poi sono approdati in

prima squadra. Era un allenatore preparato con tanta passione, una grande capacità di relazionarsi che sapeva trasmettere tante sensazioni positive.

«L’Associazione Allenatori Imperia si unisce al dolore per la scomparsa di Mimmo ed esprime a tutta la sua famiglia le proprie condoglianze. Con affetto gli mandiamo un nostro grande abbraccio in questo difficile e triste momento. Ciao Mimmo riposa in pace» – fa sapere dall’A.I.A.C. il presidente Vincenzo Stragapede in un comunicato.