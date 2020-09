Ventimiglia. Due giovani uomini sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2 in passeggiata Oberdan.

Stando a quanto ricostruito, i due viaggiavano in sella a una moto Kawasaki di grossa cilindrata in direzione Vallecrosia, quando per motivi ancora in fase di accertamento, hanno perso il controllo del mezzo e sono finiti sul marciapiede, finendo la propria corsa contro un muretto sotto la grossa sedia rossa installata nei pressi del ristorante Sirena, di fronte ai giardini pubblici Tommaso Reggio.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con due ambulanze. I due giovani, che hanno riportato entrambi un grave trauma cranico, sono stati portati in codice rosso di massima gravità all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

A ricostruire l’incidente sarà la polizia stradale.