Savona, paziente positiva al Covid: chiusi i reparti dell’11esimo Monoblocco

Savona. E’ stata riscontrata nel primo pomeriggio all’M11 Monoblocco una nuova positività in Gastroenterologia. Una paziente di 56 anni in dimissione è risultata debolmente positiva al secondo tampone, effettuato proprio in previsione della dimissione. A scopo cautelativo e prudenziale la paziente è stata trasferita nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Savona, area in cui risiede.

I reparti collocati all’11° del Monoblocco, a differenza di quanto comunicato nell’ultima occasione, restano precauzionalmente chiusi. Le attività ambulatoriali conseguentemente sono state rimandate e ripianificate. Stesso discorso per i potenziali nuovi ingressi e le dimissioni. Non è stata prevista una nuova tornata di tamponi.