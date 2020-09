Sappa in visita nella Val Nervia «Un gioiello del nostro entroterra» 

Un intero pomeriggio dedicato alla Val Nervia «Un gioiello del nostro entroterra» ha commentato Luigi Sappa, candidato alle elezioni regionali per Forza Italia – Polis.

Prima tappa nella splendida Dolceacqua dove ha incontrato il sindaco Fulvio Gazzola, poi a Isolabona accompagnato dall’ex sindaco e personaggio storico della vallata, Danilo Veziano. A discutere di Regione e delle esigenze dei Comuni i sindaci di Isolabona, Augusto Peitavino e di Castelvittorio, Gian Stefano Oddera, oltre a Gian Stefano Orengo e ad altri personaggi rappresentativi del territorio.

«Ho illustrato e condiviso con loro – ha detto Sappa – il progetto di legge che porterò in Regione per salvaguardare le nostre vallate e creare una sinergia vitale con la nostra bellissima costa. Per mantenere le strade, aumentare i servizi e incrementare ancora l’attrattiva che questi territori hanno in particolare con il turismo straniero».

Gli intervenuti hanno anche sollevato la questione quantomai attuale del progetto dell’ospedale unico. E Sappa ha chiaramente detto che «Prioritarie sono le strade che consentano collegamenti rapidi e sicuri e fondamentale il mantenimento dei presidi ospedalieri nei territori».