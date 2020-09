Imperia. Una serata conviviale per raccogliere le istanze del mondo delle imprese, quella che ieri sera, a Borgo Prino, ha visto protagonista Luigi Sappa, candidato per Forza Italia – Polis al Consiglio regionale.

Presenti anche il sindaco Claudio Scajola, l’assessore Simone Vassallo e il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi. Alla serata, molto partecipata, hanno preso parte gli esponenti di diverse categorie commerciali, ai quali Sappa ha ribadito il suo impegno, una volta in Regione, ad essere tramite per le loro istanze.

«Il mondo delle imprese – ha detto Sappa – è un punto di rifermento fondamentale, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche da quello sociale. È infatti garantendo il lavoro, che si creano i fondamenti per la vita di ogni individuo e non con l’assistenzialismo fine a se stesso. È importante aiutare chi resta indietro, ma è basilare, per una società civile, porre le condizioni affinché tutti abbiano le stesse opportunità di andare avanti. Imprenditori e imprese non possono, però, essere lasciati da soli o, peggio, ostacolati da lacci e lacciuoli. In Regione, le imprese del Ponente ligure in me avranno sempre un punto di riferimento».