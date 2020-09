Sappa, Berrino e Piana: incontro in quota tra candidati al Consiglio regionale

Imperia. Si sono incontrati casualmente ieri sera a Viozene, alla cena di presentazione del Trofeo Saladini Pilastri per cani da ferma razze inglesi, riconosciuta tappa internazionale.

Sono i tre candidati di punta della coalizione di centrodestra per le prossime elezioni regionali: Luigi Sappa (Forza Itaia-Polis), Gianni Berrino (Fratelli d’Italia) e Alessandro Piana (Lega). Incontro cordiale tra i big che rappresentano le tre aree che compongono la coalizione a livello nazionale.

Il Trofeo è organizzato dal Gruppo cinofilo sanremese ed è un appuntamento fisso per gli amanti della caccia e della montagna. Un appuntamento a cui evidentemente Sappa, Berrino e Piana non hanno voluto far mancare il loro plauso