Sappa a Imperia per l’inaugurazione della Galleria Rondò: «Decisione per ridare orgoglio e capacità di visione futura»

Imperia. Luigi Sappa, candidato al Consiglio regionale per Forza Italia/Polis, ha preso parte alle cerimonia di inaugurazione della Galleria Rondò di piazza Dante, a Imperia. Nell’occasione, Sappa ha anche apprezzato i lavori in corso nella piazza principale di Oneglia.

Dice Sappa: «La riapertura della Galleria Rondò, uno dei simboli della cultura imperiese che rischiava di finire nel dimenticatoio, è soltanto un tassello di un disegno più ampio. A questo si aggiungono il rifacimento dei portici, le nuove edicole e il restyling della fontana e si compone così una visione di insieme del cuore cittadino onegliese. È un risultato al quale si giunge soltanto se si è in grado ai amministrare con decisione, competenza e visione del futuro».

Conclude Luigi Sappa: «Questa è la mia visione della politica: servizio pubblico, per la risoluzione dei problemi e il completamento dei progetti. E questo è lo spirito con cui intendo operare in Regione, per tutto il Ponente Ligure».