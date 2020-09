Sanremo. Una tortora ferita, probabilmente dopo essere caduta dal nido, è stata salvata dalle guardie zoofile del nucleo di Imperia dei Rangers d’Italia che l’hanno recuperata. Il columbide si trovava nella zona portuale di Sanremo. Alcuni passanti, vedendolo in difficoltà, hanno avvistato le guardie zoofile che non sono rimaste indifferenti. La tortora non riusciva a prendere il volo, così è stata recuperata, visitata e accudita fino alla sua completa guarigione per poi essere rimessa in libertà.