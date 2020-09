Sanremo. Tornano i Venticinque note: gli happening culturali organizzati dal Club Tenco durante l’anno presso la sede del Club. E’ in programma, infatti, domenica 27 settembre, la presentazione di due album a partire dalle 18: “Fratelli” del musicista Geddo e “Roma non si rade” di Eugenio Ripepi.

Geddo, da Albenga, con “Fratelli”, il suo quarto album, vuole essere una risposta all’odio e alla frustrazione dei nostri giorni. Uscito lo scorso giugno, è un album positivo che invita ad essere consapevoli delle tante piccole cose e delle grandi persone che ci circondano nel quotidiano. Miti positivi che non devono essere cercati in mitologie superate di grandi personaggi lontani, ma riconosciuti nelle comunità che viviamo, nei lavoratori e nei suoi artisti. Il disco è stato registrato all’Actone recording studio di Albenga con la collaborazione di Matteo Ferrando alla batteria, Dario La Forgia al basso e Mauro Vero alle chitarre. Altri musicisti coinvolti sono invece: Fabio Biale, Paolo Bonfanti, Roberta Carrieri, Sergio Cocchi, Lorena De Nardi, Nico Ghilino, Folco Orselli, Michele Savino, Federico Sirianni, Rossano Villa, Alberto Visconti.

Foto 2 di 2



Le canzoni di Geddo sono state utilizzate per spettacoli teatrali e hanno viaggiato senza sosta in questi anni tra la Puglia e la Val d’Aosta, raggiungendo un vasto ed eterogeneo pubblico. Ha aperto il concerto di Daniele Silvestri e vanta collaborazioni con Claudia Pastorino, L’Orage e Zibba.

Eugenio Ripepi, cantautore, regista, produttore, direttore artistico e scrittore di Imperia, è uscito lo scorso luglio con “Roma non si rade”, il suo terzo disco e la didascalia dell’album recita: “Colori a occhi chiusi – Occhio destro”.

“Occhio destro” è una metafora che inquadra questo disco come il primo di una dilogia a cui seguirà un secondo progetto discografico (“l’occhio sinistro”), dal titolo ancora nascosto.

L’occhio destro dell’autore, per ragioni autobiografiche dovute a difficoltà di lettura, attiene alla parte metafisica che non mette a fuoco il concreto e intuisce il divenire. L’occhio sinistro vede più nitido, ma meno lontano, ed è lo sguardo della rabbia sociale.

È stato insignito del Premio Città di Imperia San Leonardo come Cittadino Emerito. Come scrittore Ripepi pubblica i libri: “Teatro-Canzone, Storia, Artisti, Percorsi”; “Scritti in festa per Eugenio Buonaccorsi”, prefato da Gino Paoli; “La canzone teatrale di Piero Ciampi”, presentato al Premio Tenco, “Il carnet del carnefice”, prefato da Vittorio Coletti; “Eredi del punto su tele di carne”, prefato da Giuseppe Conte; “La luce scalza”, prefato da Mario Stefani. È regista di vari allestimenti e direttore artistico dello Spazio Calvino di Imperia, del Teatro Tommaso Salvini di Pieve di Teco, del Teatro del Mare presso il Museo Navale di Imperia.

L’incontro è previsto per le 18 nella sede del Club Tenco, ex magazzino ferroviario, lungomare Italo Calvino. L’ingresso è libero e, nel rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19, sarà obbligatorio registrarsi all’ingresso, sanificare le mani e indossare la mascherina per tutto il tempo dello spettacolo.