Sanremo, tante persone in corso Mombello per la chiusura della campagna elettorale di Antonio Bissolotti

Sanremo. Grande successo ieri sera all’evento organizzato dal candidato al consiglio regionale nella lista Liguria Popolare-Forza Italia a sostegno di Toti Presidente Antonio Bissolotti. In tantissimi hanno invaso pacificamente corso Mombello per la chiusura della campagna elettorale di Tonino Bissolotti, alla quale ha partecipato il consigliere regionale uscente di Liguria Popolare Andrea Costa e il leader di Noi con l’Italia Maurizio Lupi, ex ministro delle infrastrutture e trasporti.

«La forza del nostro progetto è nell’avere coinvolto tanti amministratori, sindaci e persone della società civile che tornano ad appassionarsi della propria città e della propria regione. Tonino Bissolotti è uno di questi, ha amministrato al meglio e se lo ricordano tutti. Con lui Sanremo – ha sottolineato Lupi – è diventata un punto di riferimento per tanti anni. E adesso gli abbiamo chiesto di mettere tempo e passione al servizio non solo di Sanremo ma anche di tutta la regione Liguria».

Bissolotti nel suo intervento ha evidenziato le potenzialità del territorio, dai monti al mare, un luogo straordinario che deve essere valorizzato.