Sanremo, scuole Pascoli off-limits per lavori. I seggi si spostano al liceo Cassini

Sanremo. Scuole Pascoli off-limits per i lavori di messa in sicurezza e i seggi per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre si spostano al liceo Cassini.

Con una lettera consegnata dal messo comunale in questi giorni, i residenti in zona Comune/zampillo che si sono sempre recati a votare presso il plesso di corso Cavallotti stanno ricevendo una comunicazione con la quale si spiega che a causa del perdurare del cantiere all’interno delle scuole Pascoli, le urne, per il bacino di elettori di riferimento (uno dei più grandi di Sanremo), verranno allestite nell’edificio principale sede del liceo, a pochi passi dal municipio.

A causa dello spostamento dei seggi, si rende necessario per gli interessati recarsi all’ufficio Elettorale per ricevere una nuova tessera elettorale o un bollino da appiccicare sopra quella in proprio possesso.

Andando a memoria, è forse la prima volta che la sede del Classico e dello Scientifico fanno da cornice a una tornata elettorale. Le lezioni previste per il secondo giorno di votazioni, lunedì 21 settembre, potrebbero quindi non avere luogo, salvo che la Regione Liguria non decisa di far slittare la prima campanella al post elezioni.