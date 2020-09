Sanremo. E’ di un’anziana ed uno scooterista feriti il bilancio di un investimento pedonale avvenuto verso le 18 in corso Mombello, nel primo tratto a salire.

Secondo una prima ricostruzione, ma sarà la municipale a stabilire l’esatta dinamica, un uomo di circa 40 anni a bordo del suo mezzo a due ruote avrebbe “toccato” con lo specchietto una donna che stava attraversando sulle strisce di fronte al ristorante “Soul Burgher”.

Foto 2 di 2



Il centauro è caduto a terra, così come il pedone. Entrambi non verserebbero in gravi condizioni e sono stati soccorsi dal 118 con l’automedica e due ambulanze. Presente sul posto anche una volante della polizia, che chiuso il tratto di strada durante le operazioni di soccorso.