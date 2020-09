Sanremo. Un giovane in sella a uno scooter è rimasto ferito in uno scontro con un furgone Fiat Doblò condotto da una donna. È successo poco prima delle 8 nei pressi della vecchia stazione ferroviaria di Sanremo.

Stando a quanto ricostruito fino a ora, la conducente del furgone (una commerciante ambulante) avrebbe tentato di svoltare a sinistra, in un punto in cui è vietato, per accedere all’area dove si sta svolgendo il mercato del sabato. In quel frangente è sopraggiunto lo scooterista che si è schiantato contro il Doblò.

L’urto è stato violento tanto da mandare in frantumi un vetro del furgoncino rimasto danneggiato anche nella carrozzeria.

Lo scooterista, inizialmente incosciente, è stato rianimato dal personale sanitario del 118 e accompagnato in ospedale per accertamenti. A ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono polizia locale e carabinieri.