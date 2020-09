Sanremo. E’ di un centauro ferito ed una moto semidistrutta il bilancio dell’incidente avvenuto oggi verso le 12 in corso Marconi, sulla strada statale Aurelia in zona Capo Nero.

Per cause da accertare il motociclista si è schiantato contro la fiancata di un’auto, ferendosi nella caduta. E’ stato soccorso dal 118 e non verserebbe in gravi condizioni. Presente sul posto anche la polstrada.