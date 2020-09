Sanremo. A Sarah Giomi, atleta recentemente trasferitasi a Sanremo, in forze al Cus Pro Patria Milano, sfugge per soli 7 secondi il bis dopo la vittoria in solitaria dell’edizione 2019. Suo il secondo tempo di 1.09’52” per completare i 18 km del tracciato meneghino. Sul gradino più alto la vincitrice Elisabetta Iavarone e Ivana Iozzia a chiudere il podio.

La gara femminile è stata fin dall’inizio molto combattuta, con le tre rivali subito a contendersi le prime posizioni e a giocarsi il tutto negli ultimi metri finali. «Spiace ovviamente non essere riuscita a ripetere la vittoria dello scorso anno, ma quest’anno la competizione era molto serrata e comunque equilibrata. Complimenti a Elisabetta Iavarone che ha fatto la differenza proprio negli ultimi metri prima del traguardo» – dice Sarah Giomi.

Foto 3 di 3





Sarah Giomi nasce a Firenze il 22 gennaio 1985. Si trasferisce ancora bambina a Bolzano, Laureata in Psicologia, si occupa di assistenza e servizi di comunità legati alla persona. Da sempre grande appassionata e sportiva attiva, si è distinta a partire dal 2018 sulle distanze della mezza maratona e della maratona ottenendo risultati di ottimo livello.

Allenata da Giorgio Rondelli, tra i suoi risultati ricordiamo:

– Amsterdam Marathon 2018 2:40:20 12° assoluta 1° europea

– Salomon Running Milano 2019 1:47:19 1° assoluta

– Giro del lago d Resia 2020 00:58:16 1° assoluta