Sanremo, riuscito l’incontro a sostegno della candidatura alle prossime elezioni di Marco Scajola e Chiara Cerri

Sanremo. Ieri sera a Sanremo presso il Rolling Stone si è tenuto un incontro elettorale organizzato dai consiglieri comunali di Sanremo Sara Tonegutti, Marco Viale e Carlo Biancheri.

L’evento ha avuto un’ampia partecipazione; una serata di confronto su temi importanti per il territorio imperiese, caratterizzato da una visione civica che contraddistingue sia i consiglieri comunali, sia i candidati Marco Scajola e Chiara Cerri.

«Ringrazio Sara, Marco e Carlo per il sostegno che stanno dando al progetto civico di Cambiamo con Toti Presidente, un progetto che vede al centro l’ascolto dei cittadini, elemento che ci accomuna – afferma Marco Scajola – . Sono certo che in futuro potremo lavorare insieme su progetti importanti per la nostra provincia».

Prosegue Chiara Cerri: «Come Sara, Marco e Carlo il mio percorso politico nasce da una lista civica. Li ringrazio sentitamente per il supporto e l’impegno che stanno dimostrando nel sostenere la mia candidatura e quella di Marco Scajola».