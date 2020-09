Sanremo, riapre al pubblico la piscina comunale: nuova gestione affidata a MySport

Sanremo. Riapre al pubblico lunedì 28 settembre, la Piscina Comunale di Sanremo la cui gestione è stata affidata al Gruppo My Sport che gestisce tra le altre Sciorba e Figoi a Genova e la piscina di Sestri Levante.

Dal 28 settembre, quindi, sarà possibile iscriversi ai corsi nuoto, prenotare lezioni di aquafitness e stipulare abbonamenti al nuoto libero. Questi gli orari della segreteria: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7 alle 21, martedì e giovedì dalle 8 alle 21. Sabato dalle 8 alle 18,30 e domenica dalle 9 alle 12.

Il nuoto libero sarà disponibile nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7 alle 16 e dalle 19 alle 21,30. Poi il martedì e giovedì dalle 8 alle 16 e dalle 19 alle 21,30. Il sabato dalle 8 alle 18,30 e la domenica dalle 9 alle 12,30.

Il 5 ottobre al via la Scuola Nuoto con possibilità di corsi bisettimanali (lunedì-giovedì, martedì-venerdì o mercoledì-sabato) e monosettimanali (mercoledì e sabato, sia mattina che pomeriggio). Nella stessa data iniziano anche le attività di fitness in acqua (Aquagym e Hidrobike), disponibili tutti i giorni in diversi orari della giornata.

«Ringraziamo il Comune di Sanremo per averci scelto – sottolinea Massimo Fondelli, amministratore di MySport – e siamo felici di portare in questa piscina il nostro know how e la nostra passione per lo sport e per i giovani. Lavoreremo con particolare attenzione alla sanificazione e a tutti i protocolli per la prevenzione al Covid-19, così come prescritto dai decreti ma anche sulla base delle nostre esperienze in questi mesi di ripartenza nelle piscine da noi gestite in Liguria».