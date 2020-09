Sanremo. Con una splendida giornata al Tennis Club Solaro si è conclusa il 30 agosto la IV edizione della “Volée CUP” Torneo Tennistico Giovanile dedicato a Giuseppe Fassola fondatore del centro sportivo Solaro Sporting.

Quest’anno si è registrato il numero record di partecipanti arrivati da più parti d’italia, Lombardia Piemonte e Lazio, tanto da compilare tabelloni per sette categorie differenti tra under 10 ed under 16 maschile e femminile. Notevole il livello tecnico delle categorie più giovani con giocatori/giocatrici di interesse nazionale che si sono distinti sia per la parte tecnica che per la parte comportamentale. In generale anche il livello delle categorie superiori si è dimostrato buono con i vincitori tutti di terza categoria.

di 38 Galleria fotografica “Volée CUP” Torneo Tennistico Giovanile dedicato a Giuseppe Fassola









Questa IV edizione ha visto i partecipanti disputare gli incontri con spirito combattivo e grinta ma sempre nel rispetto delle regole sportive dimostrando tantissimo cuore e passione per questo meraviglioso sport. Nelle tre categorie femminili spiccano le vincitrici del tabellone under 10 12 e 16 Lanteri Monaco Vittoria under 10, Di Felice Martina under 12 e Rapetti Silvia under 16 che con il loro “fair play” e la loro eleganza hanno dato lustro alla manifestazione.

Da evidenziare tra le categorie maschili la finale del singolare under 12 tra Ummarino Tommaso e Tessitore Edoardo che si è conclusa dopo ben quattro ore di gioco con la vittoria sul filo di lana di Ummarino per 6/7 6/4 7/6. Oltre alla grande tecnica e passione messa in campo tutti gli atleti partecipanti si sono distinti anche nel percorso scolastico presentando eccellenti pagelle. Il torneo infatti prevede due borse di studio a fini sportivi assegnati ai giovani tennisti che ottengono il maggiore punteggio calcolato sulla base del risultato agonistico sportivo sommato a quello del loro rendimento scolastico. Le due borse di studio sono state assegnate al fotofinish all’under 12 Pierfederici Noemi del TC Le Pleiadi Torino e all’under 12 Ummarino Tommaso del TC Bordighera.

Un pensiero affettuoso per mantenere vivo il ricordo del papà “Pino” è stato poi dedicato al fondatore del circolo

sportivo Giuseppe Fassola dalle figlie Patrizia e Roberta che hanno visto crescere di anno in anno il numero degli atleti partecipanti e che, confermando la volontà di far diventare la “Volée CUP” un appuntamento sempre più importante nel panorama tennistico della FIT e nelle manifestazioni sportive di Sanremo, auspicano che la prossima V edizione abbia ancora più successo di questa appena conclusa convinte che oltre all’agonismo la pratica sportiva abbia in sé funzione sociale aggregativa ed educativa.

Questi i risultati delle 7 finali disputate:

Singolare maschile under 10

Curinga Vincenzo US Taggese batte Gallo Filippo TC Verde Lauro Fiorito Torino 6-1 6-0

Singolare femminile under 10

Lanteri Monaco Vittoria CITO Ospedaletti batte Tranchero Eleonora TC Saluzzo 6-2 6-2

Singolare maschile under 12

Ummarino Tommaso TC Bordighera batte Tessitore Edoardo TC Sanremo 6-7 6-4 7-6

Singolare femminile under 12

Di Felice Martina ASD Velletri batte Pierfederici Noemi TC Le Pleiadi Torino 6-0 4-6 6-3

Singolare maschile under 14

Di Felice Gabrile ASD Velletri batte Ummarino Tommaso TC Bordighera 6-3 6-2

Singolare Femminile under 16

Rapetti Silvia ASD Rivoli Torino batte Tornatore Amelia TC Dolceacqua 6-2 6-4

Singolare Maschile under 16

Soldani Gianni ASD Rivoli Torino batte Maccario Daniele Luigi TC Sanremo 6-1 6-0

Sul sito dedicato al Torneo Volèe Cup e su Facebook le più belle immagini dell’evento.