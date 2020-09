Sanremo, Poste italiane: «Nuovo sistema per la gestione degli accessi agli sportelli nell’ufficio in Strada S. Martino»

Sanremo. Poste italiane comunica che nell’Ufficio Postale Sanremo 2, in Strada S. Martino 94, è stato attivato un nuovo sistema per la gestione degli accessi agli sportelli, al fine di ottimizzare l’organizzazione dei flussi dei clienti in sala.

Il nuovo sistema permetterà infatti, tramite un totem con schermo touch screen, di selezionare il tipo di operazione da effettuare, in base alle proprie necessità. Attraverso lo schermo sarà poi possibile verificare la chiamata allo sportello.

L’ Ufficio Postale Sanremo 2 è aperto al pubblico dalle 8:20 alle 13:35 da lunedì a venerdì, ed il sabato fino alle 12:35.