Sanremo. Un porticciolo privato, una piscina e il piazzale annesso sono stati sequestrati nei giorni scorsi dai militari della Guardia Costiera di Sanremo in località Capo Pino, nei pressi dell’omonimo residence. Al momento non si conoscono i motivi che hanno portato gli inquirenti a sequestrare l’area, anche se il condominio che utilizza la piscina e il piazzale sarebbe estraneo alla vicenda.

Per quanto riguarda il porticciolo, dove un tempo attraccavano artisti e personaggi famosi, sarebbe ormai in disuso. In passato era presente anche un locale notturno e un ristorante.

Foto 2 di 2



Sull’inchiesta, coordinata dalla Procura di Imperia, vige il massimo riserbo.