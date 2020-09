Sanremo, non vuole igienizzarsi le mani prima del voto: interviene la polizia

Sanremo. Si è recato al seggio con la mascherina sul volto, ma quando gli è stato detto che prima di votare avrebbe dovuto igienizzarsi le mani si è rifiutato. E’ successo nel primo pomeriggio in un seggio di via Panizzi, zona Foce.

Per convincere l’elettore a utilizzare la sostanza idroalcolica è dovuta intervenire la polizia. L’uomo, infatti, per motivi ancora poco chiari stava dando in escandescenza. Alla fine, però, gli agenti sono riusciti a calmarlo e a convincerlo a igienizzarsi le mani.