Sanremo, nella Pigna evento eccezionale tra parole e musica per salutare l’estate

Sanremo. Domenica 20 settembre alle 18, l’Associazione La Pigna L’Antico Borgo, impegnata nella promozione sociale, culturale e turistica del centro storico, conclude la stagione estiva 2020 con un evento eccezionale tra parole e musica.

Si ricorda il successo in agosto di “Dona Flor e i suoi due mariti” portato in scena dal Teatro dell’Albero e a inizio settembre la rassegna “Magicamente…La Pigna!” con un qualificato programma di incontri a carattere letterario e sociale con ospiti legati al territorio del Ponente Ligure: gli Autori della Casa Editrice Lo Studiolo, preziosa realtà della Pigna; Don Rito Alvarez con le sue iniziative sociali di accoglienza; le scrittrici Donatella Alfonso, Laura Amoretti e Raffaella Ranise ed il libro “Destinazione Ravensbruck”, intenso e commovente; la giornalista Laura Guglielmi con la sua ultima fatica “Le incredibili curiosità di Genova – Uno sguardo su più di mille anni di storia della Superba” e i suoi rapporti spesso conflittuali con Sanremo.

La sede degli incontri è stata l’ex Oratorio di Santa Brigida, ora centro culturale, scelta per la suggestione e il fascino del luogo, nell’intenzione di valorizzarla come catalizzatore di eventi di qualità, motivo di attrazione nel nostro bellissimo centro storico, per apprezzare appieno la “Magica Pigna”!

Ora l’Associazione La Pigna L’Antico Borgo saluta la stagione estiva nel modo migliore invitando tutti domenica 20 settembre alle 18, sempre nell’ex Oratorio di Santa Brigida, con “Parole Note. L’anima del Ponente ligure tra sonorità mediterranee, mare e terra”, alla presenza di grandi e graditissimi ospiti: le parole poetiche del Teatro dell’Albero con Loredana De Flaviis, Franco La Sacra e Paolo Paolino, la voce dell’attore Max Carja, le musiche e le sperimentazioni di Davide Laura, Sergio Caputo, Freddy Colt con tante sorprese. Si ringrazia la CNA Imperia per il sostegno e la collaborazione.

L’Associazione vi dà appuntamento alla prossima stagione invernale per nuovi incontri d’arte, di intrattenimento, di socializzazione. E’ aperto il tesseramento 2020/2021 per attività e persone che vogliono sostenere le iniziative

a favore del centro storico La Pigna.

Nel rispetto delle norme di sicurezza e dati i posti limitati, si potrà partecipare su prenotazione, telefonando al numero 0184 507609 oppure 338 4477160.

La locandina: ParoleNote Loc-2