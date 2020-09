Sanremo, motore in avaria nel tunnel: intervento dei vigili del fuoco sull’Aurelia-bis

Sanremo. Attimi di paura nel corso della notte appena trascorsa sull’Aurelia-bis nella galleria tra la Valle Armea e Taggia per la fuoriuscita di una densa coltre di fumo. Molte sono state le segnalazioni arrivate ai vigili del fuoco che si sono recati sul posto temendo ci fosse un mezzo in fiamme.

In realtà si trattava del motore di un’auto in avaria. Sono stati, dunque, attivati dai tecnici di Autofiori che cura la manutenzione del tratto gli aeratori per la ventilazione. La persona alla guida dell’auto era solo un po’ scossa per l’accaduto. Il carroattrezzi ha rimosso il mezzo e la circolazione è potuta riprendere normalmente.

Presenti sul posto anche gli ausiliari del traffico.