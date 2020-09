Sanremo, mendicanti chiedono con insistenza l’elemosina. Doppio foglio di via

Sanremo. Doppio foglio di via per un uomo e una donna che chiedevano con insistenza denaro in pieno centro cittadino, in particolare lungo il corso Matteotti. Alla segnalazione, arrivata lunedì scorso agli agenti del commissariato locale, hanno dato seguito gli uomini della Squadra Volante che, sopraggiunta sul luogo battuto dalla coppia di mendicanti, grazie alla descrizione fornita dai cittadini sono riusciti a individuare i soggetti e a identificarli nell’arco di pochi minuti.

Le due persone, un giovane trentaquattro anni e una donna di anni ventitré, entrambi italiani e residenti in Piemonte, sono stati sorpresi mentre chiedevano denaro in maniera insistente, disturbando i passanti.

Per tali fatti i due sono stati deferiti in stato di libertà per esercizio molesto dell’accattonaggio. Inoltre, non avendo impieghi lavorativi né mezzi di sussistenza e avendo posto in essere azioni turbative all’ordine e la sicurezza pubblica, il questore di Imperia ha deciso di firmare il foglio di via che di fatto li obbliga ad allontanarsi dalla città di Sanremo per tre anni.