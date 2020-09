Sanremo. “Meglio immigrato e buonista che di destra e fascista”, “restiamo umani”, “il campo Roja è di tutti”. Con questi slogan di protesta le Sardine ponentine hanno accolto il leader della Lega Matteo Salvini in piazza Colombo, dove, questa mattina, circa 400 militanti del Carroccio lo attendevano per il comizio di chiusura della campagna elettorale in terra di Ponente.

Circondati da un cordone di sicurezza dei carabinieri, i manifestanti – una decina in tutto – si sono scagliati dal fondo della piazza contro l’ex ministro dell’Interno che non ha mancato di restituire il “favore” rivolgendosi a loro così: «Mi fate tenerezza, vi voglio bene. C’è il nuovo gioco: la ricerca del fascista in assenza di fascisti. La mattina ci sono persone di sinistra vhe, visto che hanno finito gli argomenti, non fanno altro che cercare fascisti. A Sanremo non c’è una piazza piena di razzisti ma di italiani orgogliosi di essere italiani».

di 8 Galleria fotografica La protesta delle Sardine a Sanremo contro Salvini