Sanremo. Ieri sera presso la Federazione Operaia di Sanremo si è svolto un incontro tra i Giovani Democratici e i quattro candidati del Partito Democratico della nostra provincia.

È stato presentato dai GD un documento politico-programmatico contenente alcune proposte su cinque temi (Università, edilizia scolastica, trasporti, ambiente e lavoro giovanile), ritenuti di vitale importanza per invertire la rotta della nostra provincia, che sempre più giovani abbandonano a causa di mancanza di lavoro e possibilità di crescita umana e professionale.

Foto 5 di 8















Per quanto riguarda l’università, i Giovani Democratici ritengono di vitale importanza che il Polo universitario di Imperia rimanga in vita, andando a rivedere l’offerta formativa per far sì che sia sempre maggiore il collegamento tra l’università e la realtà economica del nostro territorio, sfruttando anche la vicinanza con la Francia.

«Il secondo punto riguarda l’edilizia scolastica, per cui chiediamo che, dopo aver stabilito, a livello regionale in concerto con le amministrazioni locali, un piano di interventi seguendo criteri di urgenza e necessità, vengano aumentati i fondi per gli interventi urgenti e non più procrastinabili. Occorre inoltre verificare che tutti gli istituti della provincia rispettino le norme UE sulla sicurezza e sulla sostenibilità ambientale.

Un altro problema atavico del nostro territorio è sicuramente quello dei trasporti, per i giovani studenti e lavoratori che si muovono nella nostra regione né la rete ferroviaria né quella autostradale sono alternative accettabili. L’auspicio sul lungo periodo è che si riesca finalmente ad arrivare al raddoppio della linea ferroviaria dove ancora ci sono tratti a binario unico. Altre proposte sono rivedere il contratto in essere tra Regione Liguria e Trenitalia, garantendo un miglior collegamento, a livello qualitativo e quantitativo, tra Genova e il ponente ligure; attivare sconti sugli abbonamenti per studenti e pendolari e integrare l’abbonamento a Trenitalia con l’abbonamento al trasporto pubblico locale» – spiegano.

Il quarto aspetto su cui si concentrano i Giovani Democratici è quello ambientale, tema sicuramente globale ma che può essere declinato anche localmente, in una Regione che spesso si trova ad affrontare alluvioni e frane che mettono in ginocchio il nostro territorio e, conseguentemente, la nostra economia. È fondamentale quindi investire nella prevenzione e messa in sicurezza di zone ad alto rischio.

L’ultimo punto del documento si occupa di lavoro giovanile; partendo da un dato estremamente negativo, ovvero la disoccupazione giovanile nella nostra provincia dove quasi un giovane su due non trova lavoro, i Giovani Democratici chiedono di potenziare, anche economicamente, i centri per l’impiego e investire nella formazione lavorativa, in concerto con le scuole e l’università.

Il documento è stato consegnato ai quattro candidati del PD, Annina Elena, Andrea Gorlero, Enrico Ioculano e Claudia Regina, che nei loro interventi si sono detti disponibili a impegnarsi per portare avanti questi punti, collaborando con i GD anche dopo le elezioni regionali del 20 e 21 settembre.