Sanremo, incendio minaccia l’outlet The Mall: fiamme divampate da lanterna cinese

Sanremo. Sarebbe una lanterna cinese, finita su un albero, la causa dell’incendio divampato intorno alle 2,05 in Valle Armea, nei pressi dell’outlet del lusso The Mall. A trovare la lanterna sono stati i Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere il rogo che, solo per poco, non ha danneggiato la struttura commerciale.

Dall’albero, le fiamme si sono ben presto propagate nell’area circostante, piena di sterpaglie e secca, dopo mesi senza pioggia.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri forestali di Sanremo per ricostruire l’accaduto. Non si esclude alcuna pista, nemmeno quella dolosa. E’ da accertare, in particolare, se la lanterna volante sia stata lanciata appositamente per scatenare un incendio o se, invece, sia sfuggita al controllo di qualcuno per errore.