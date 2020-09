Sanremo, il Circolo Golf degli Ulivi ospita due gare

Sanremo. Nel fine settimana appena trascorso si sono giocate due gare. Sabato 5 settembre si è svolta la Super Coppa Sanremo, una 18 buche formula Pro Am stableford a squadre di quattro giocatori, e domenica 6 settembre si è tenuta la Coppa del Consiglio, una 18 buche medal per la prima categoria e una 18 buche stableford per la seconda categoria e la terza categoria.

Super Coppa Sanremo

Sabato 5 settembre 2020 – 18 buche formula Pro am stableford

1^ Squadra classificata Lorenzo Guidotti – Riccardo Berton

– Andrea Bernardi – Filippo Anfosso 92

2^ Squadra classificata Carlotta Ricolfi – Lorenzo De Carli

Lorenzo Ciquera – Alberto Rota 89

3^ Squadra classificata Gino Salemme – Sara Contù

Lucia Di Tillio – Alberto Bressani 89

4^ Squadra classificata Walter Dirienzo – Antonio Semiglia

Flavio Lanteri – Daniele Taggiasco 86

Coppa del Consiglio

Domenica 6 settembre 2020 – 18 buche medal /stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Edoardo Bisetti 70

1° Netto Riccardo Fava 67

2° Netto Iohn Rosanova 67

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Elvio Baudino 38

2° Netto Kris Sierens 36

3ª Categoria 21/36 lim.

1° Netto Lucia Di Tillio 38

2° Netto Simone Lavasso 37

Premi Speciali

1° Signore Nicoletta Zunini 33

1° Seniores Lorenzo Noveri 37 Giuseppe Corbetta 39

1° S. Senior Giotto Guglielmi 36

Nearest to the pin maschile Francesco Bonaso mt. 2,08

Nearest to the pin femminile Marilena De Mattia mt 1,46

Driving contest maschile Cesare Fregni

Driving contest femminile Stella Masante

Nel prossimo week end si svolgeranno due gare. Sabato 12 settembre si giocherà l’Abbraccio by Frantoio

Sant’Agata, gara benefica, una 18 buche stableford quattro categorie, e domenica 13 settembre si terrà il Trofeo Mastelli, una 18 buche louisiana medal a squadre di quattro giocatori.