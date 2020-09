Sanremo. Dal primo gennaio 2020 a oggi sono esattamente 1093 le sanzioni elevate dalla polizia municipale ai cosiddetti furbetti della differenziata. Un trend che non accenna a rallentare e che solo a causa dell’emergenza Covid-19 ha visto i verbali elevati dal comando di via Giusti ridimensionarsi in maniera considerevole (-500 nel periodo del lockdown), mentre continuano, incessanti, episodi quotidiani di abbandoni selvaggi, con qualche parentesi più grave che sfora nella discarica abusiva.

Secondo i dati aggiornati all’agosto 2020, le sanzioni comminate hanno già superato il migliaio e si apprestano a raggiungere entro il 31 dicembre, una quota non troppo distante da quella del 2019 quando, alla fine dell’anno, erano state staccate 2.312 multe per errato conferimento dei rifiuti.

Gli episodi più incresciosi continuano a verificarsi in alcuni punti del centro storico, nella Pigna, nelle frazioni non servite dal porta a porta e a ridosso delle isole ecologiche informatizzate. In campo, per il contrasto di questo tipo di comportamenti, è operativa una squadra di vigili urbani composta di quattro unità dedicate (a cui, per la precisione, sono affidati anche altri servizi) e una coppia di Rangers, in funzione di ispettori ambientali, che da qualche tempo affianca il Comune e la municipale nel presidio del territorio.

All’arco delle forze pubbliche si sono aggiunte di recente le fototrappole, strumenti utili se non fondamentali per smascherare gli autori dei casi più incresciosi, come l’abbandono di ingombranti o di rifiuti speciali. Un ulteriore fedele alleato nel contrasto ai comportamenti incivili che danneggiano l’ambiente e contribuiscono a dare un’immagine negativa della città, è il sistema pubblico di telecamere della videosorveglianza che in più di qualche occasione ha aiutato gli agenti a individuare i “furbetti della rumenta”.