Sanremo, grandi opere pronte al decollo, altre ferme sulla rampa di lancio. Il punto sui progetti del Biancheri-bis

Sanremo. Dovrebbe essere approvato entro la fine di settembre il pubblico interesse al progetto di finanza per il nuovo parcheggio interrato in piazza Eroi, mentre il palasport di Pian di Poma e la riqualificazione straordinaria di lungomare Calvino sono fermi sulla rampa di lancio. A breve sono attesi anche la ripresa dei lavori al parco Alfano e il completamento di via Matteotti. Le grandi opere del Biancheri-bis a volte decollano, altre sembrano rimanere inchiodate a terra con le scadenze annunciate che slittano di settimana in settimana o diventano da quasi certe a indefinite.

E’ il caso del project di piazza Eroi che è a un passo dalla delibera che ne sancisca il pubblico interesse, eppure da un paio di mesi in municipio aspettano che l’ente finanziatore dell’opera progettata dello studio tecnico dell’ingegner Gianni Rolando, la Iccrea Bancaimpresa S.p.a, riprenda l’attività e si esprima sulla richiesta avanzata dal Comune di rivedere il piano economico finanziario per adeguarne i tassi di interesse a quelli di mercato, leggasi ribassandoli. Una risposta doveva arrivare entro il 31 di agosto, ma se va bene dovrebbe essere recapitata a fine mese.

Sul versante dell’altra grande opera in partenariato pubblico-privato portata avanti dall’amministrazione civica, il palazzetto dello sport di Pian di Poma, messo tra gli obiettivi principali del secondo mandato del sindaco Alberto Biancheri, le cose sembrano andare a complicarsi. La Sicrea Group che si era fatta avanti per realizzare la struttura polivalente in leasing, su progetto sempre dello studio dell’ingegner Rolando di Sanremo, è finita in liquidazione. Stando alle ultime informazioni provenienti da Palazzo Bellevue, sembrerebbe che Sicrea stia cedendo il suo core business, ovvero il ramo d’azienda legato alle costruzioni, a un’altra grossa ditta dell’edilizia, la quale avrebbe già manifestato la sua volontà di partire con i lavori. Sul punto è in corso un approfondimento da parte dell’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella volto a capire quali prospettive ci sono: il rischio è quello di aprire il cantiere con l’incognita che i piani vadano a scompaginarsi irrimediabilmente in corso d’opera.

Migliori sono le condizioni dei lavori in via Matteotti che per via della sospensione per il periodo estivo, al fine di non danneggiare troppo i commercianti della zona, dovrebbero riprendere il 15 di questo mese. A causa del rallentamento del cantiere di fronte all’Ariston (piazza Borea è praticamente finita), è da rivedere anche il cronoprogramma. Un bel problema visto che ora nessuno può più dire con certezza se tutto sarà pronto per il prossimo Festival della Canzone.

Altra grande opera attesissima dai sanremesi è la ristrutturazione dell’auditorium Franco Alfano. Anche quest’anno, come quello precedente, i lavori sono stati sospesi durante l’estate per non arrecare disturbo al vicino hotel Royal. Un accordo tra l’ente locale e l’albergo era già stato fatto valere nel 2019, provocando non poche polemiche tra coloro che sostenevano che la quiete dei clienti del noto cinque stelle non meritasse un’attenzione tale da determinare lo stop temporaneo del cantiere circondato dal parco Marsaglia. Stando alle ultime notizie, gli operai dovrebbero tornare a lavorare a pieno regine a partire dal 21 settembre. I tempi di consegna sono aggiornati alla metà dell’anno prossimo.

Dulcis in fundo, il concorso di idee per riqualificare lungomare Calvino. Ante emergenza Covid-19 l’amministrazione Biancheri, in accordo con l’ordine degli architetti di Imperia, aveva deciso di affidare all’architetto Egizia Gasparini di Genova la redazione di un documento di indirizzo alla progettazione da porre a base di un concorso di idee rivolto agli imprenditori. Di quel bando non si hanno particolari novità e pare che nero su bianco non sia stato messo ancora granché. Di soggetti interessati a realizzare un altro mega parcheggio interrato nella zona ce ne sono più di uno, ma al momento non è dato sapere cosa vorrebbe per la cittadinanza l’amministrazione sulla parte in superficie. Un’area su cui si era ipotizzato potesse sorgere il Palafestival che invece, stando alle ultime dichiarazioni del governatore Toti e del primo cittadino, potrebbe trovare collocazione in piazza Colombo. Il lungomare Calvino, tuttavia, si trova in una posizione di grande pregio che sommata all’isola pedonale di via Matteotti e al futuro Porto Vecchio, potrebbe andare a formare il triangolo di pregio della Città dei Fiori.